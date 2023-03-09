الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

حقيقة الإعلان عن وظائف البريد المصرى 2023

البريد المصرى
البريد المصرى

يبحث الكثير من المواطنين وخريجي الجامعات والشباب عبر محرك البحث العالمي "جوجل " عن وظائف البريد المصرى 2023، والتي انتشرت إعلاناتها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية .

حقيقة وظائف البريد المصرى 2023

وفي هذه السطور يكشف "الدستور" التفاصيل والمعلومات الكاملة عن حقيقة وظائف البريد المصرى 2023، بعد انتشار اعلاناتها عن وظائف البريد في كل مكان.

وانتشرت الشائعات الخاصة بوظائف البريد المصري من خلال بعض الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك" حيث تداولت بعض الصفحات إعلان وظائف البريد المصري 2023 وفتح باب التقديم لتعيينات جديدة في الهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية.

وظائف البريد المصرى 2023

وأجاب مسئولو الهيئة القومية للبريد المصري عن حقيقة إعلانات وظائف البريد المصرى 2023، بتكذيب هذه الشائعات ونفي ذلك تمامًا، مؤكدين أن هذه الصفحات لا تمت للهيئة القومية للبريد بأي صلة، وأن هذه الإعلانات كاذبة ولا يُوجد وظائف متاحة حاليًا.

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البريد ينفي وجود وظائف

وناشد مسئولو الهيئة القومية البريد  في تصريحات خاصة لـ “ الدستور” المواطنين والشباب المقبلين علي العمل خاصة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تحري الدقة وعدم التفاعل او الانسياق مع مثل هذه الصفحات الوهمية التي تستهدف اختراق حسابات المستخدمين والنصب عليهم من خلال هذه الحيل، وعدم الانصياع لها للحفاظ على البيانات الشخصية والأموال.

وبينت الهيئة، أن مثل هذا الأخبار الكاذبة تستهدف فئة الشباب بصفة خاصة، الأمر الذي سيفقدهم الثقة في مؤسسات الدولة بعد التأكد من عدم صحتها، وينتج عنه إصابتهم بالإحباط الشديد في عدم التمكن من الحصول على فرصة عمل.

أبرز الخدمات المتاحة بالهيئة القومية للبريد 

وتخدم الهيئة القومية للبريد نحو 25 مليون مواطن مصري  في جميع ربوع مصر علي مستوي الجمهورية بعدد 4400 مكتب لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحوالات والرسائل الفورية والطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الالكترونية بالإضافة لصرف المعاشات نحو 11 مليون مواطن شهريا.

وتقدم الهيئة القومي للبريد حزم من الخدمات الحكومية الالكترونية منها التموين والإسكان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والمرور والشهر العقاري والسجل التجاري وغيرها من الخدمات الأخرى وتصل 170 خدمة مميكنة.

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