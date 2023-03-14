الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع صادرات مصر إلى إفريقيا لـ5.2 مليار دولار فى 2022

صادرات مصر
صادرات مصر

كشف علي الباشا، مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري الوزير مفوض، أن قيمة صادرات مصر إلى إفريقيا خلال العام الماضي وصلت لنحو 5,2 مليار دولار في  عام 2022، مقابل 5 مليارات دولار خلال 2021.

وقال "الباشا" - في جلسة "الفوز في إفريقيا.. استراتيجيات دخول الأسواق الإفريقية"، خلال مؤتمر "إكسبورت سمارت" - إن قيمة الزيادة لا تتعدى 200 مليون دولار لا تتوازى مع حجم التركيز الذي بدأت توليه الدولة للقارة الأفريقية على مدار العامين أو الثلاثة الماضية. 

وأشار إلى أهمية بذل المزيد من المجهودات لنجني الثمار وذلك سواء من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هناك إشكالية في توزيع صادرات مصر للقارة الإفريقية خاصة أن حوالي 69% منها لدول شمال إفريقيا، بالإضافة إلى السودان، بينما الـ30% لدول جنوب الصحراء. 

ولفت إلى أن ذلك يمثل تحديا كبيرًا يجب العمل على حل كل المعوقات، منوها بأن كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص تهتم بإفريقيا خلال الـ3 أو 4 سنوات الماضية، على الرغم من ضعف أرقام الزيادة المحققة، مؤكدا أننا نحتاج أن تكون الجهود منظمة أكثر وأن يكون هناك تعاون أكبر بين كل الجهات والجمعيات. 

وعن الجهود الحكومية، لفت إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد استراتيجية تنمية الصناعة والتي تشترك بها كافة الجهات، حيث إن الهدف هو رفع تنافسية المنتج المصري وحل كل المعوقات التي تتسبب في خفض تنافسيته. 

وذكر أنه تم منذ عام إطلاق استراتيجية تنمية الصادرات لإفريقيا، فإن هذه الاستراتيجية يشارك بها أغلب قطاعات الدولة، وتتضمن وضع حلول لمشاكل ومعوقات واضحة يتم العمل على تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالنقل الجوي والشحن البحري، بالإضافة إلى ضمان سداد حصيلة الصادرات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

اختتام دورتين بمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية

لجنة التخطيط بالأهلى تفاضل بين 4 حراس لمنافسة الشناوى

إخماد حريق كشك بقالة فى الصف بالجيزة

المشدد 3 سنوات لطالب متهم بإحداث عاهة مستديمة بسوهاج

إحالة قاتل نجل عمه داخل عزاء فى بورسعيد للمفتى

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم.. و«السوقى» يخسر مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟

أفرج عنه الاحتلال بعد 17 عامًا.. مَن هو شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكى؟