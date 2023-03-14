الخميس.. البابا تواضروس يفتتح نهضه القمص بيشوي كامل

قال القمص ابرام اميل، وكيل بطريركية الإسكندرية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية يزور الإسكندرية الخميس المقبل، لافتتاح نهضة القديس ابونا بيشوي كامل بمارجرجس سبورتنج أول سنة بعد الاعتراف بقداسته والتي تحتضنها كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة سبورتنج شرق الإسكندرية، على مدار 6 أيام يتخللها عظات روحية وقداسات.

فيما اعتذرت كنيسة مارجرجس سبورتنج عن استقبال أي رحلات أو مصلين خلال زيارة البابا تواضروس، نظراً لسعة الكنيسة الصغيرة على أن تفتح الكنيسة أبوابها لاستقبال الزائرين خلال باقي ايام النهضة.

من هو القمص بيشوي كامل؟

اسمه الأصلى قبل الكهنوت " سامي كامل اسحق اسعد في ، 6 ديسمبر 1931 - ولد فى قريه بشارة حنا مدينة دمنهور فى محافظة البحيره فى مصر.

- حصل على بكالوريوس علوم (قسم جيولوجيا) من جامعة الإسكندرية سنة 1951 بتقدير جيد.

- التحق بمعهد التربية العالي للمعلمين وحصل على دبلوم تربية وعلم نفس سنة 1952 بتقدير ممتاز وكان ترتيبه الأول على دفعته.

- عمل كمدرس للكيمياء بمدرسة الرمل الثانوية للبنين بالإسكندرية.

- حصل على ليسانس آداب - فلسفة - سنة 1954، وفي نفس الوقت التحق بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية سنة 1956، وكان الأول على دفعته.

- عين معيدا بمعهد التربية العالي بالإسكندرية سنة 1957 وهو معهد تابع لوزارة التربية والتعليم.

- التحق بكلية التربية بالقاهرة سنة 1958 وحصل على دبلوم التخصص في علم النفس في أكتوبر سنة 1959.

تاريخ الرسامة: الأربعاء 2 ديسمبر عام 1959 م.تاريخ القمصية: 4 نوفمبر 1969 م.تاريخ النياحة: 21 مارس 1979

وتمت رسامته بيد نيافة الأنبا بنيامين الأول مطران المنوفية على مذبح كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس باسبورتنج