106 مباريات و12 مجموعة.. تفاصيل نظام كأس العالم الجديد المقرر إعلانه اليوم

كشفت تقارير صحفية النظام الجديد المقرر تطبيقه في بطولة كأس العالم 2026 بكندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32 بالنظام الحالي.

وأوضحت شبكة «ذا أثلتيك» أن الاتحاد الدولي سيقر ذلك النظام خلال المؤتمر السنوي المقرر عقده اليوم.

وستقام بطولة كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت «ذا أثلتيك» أن دور المجموعات سيضم 12 مجموعة، كل واحدة بها 4 منتخبات.

ولفتت إلى أن فكرة إقامة دور المجموعات من 4 منتخبات لأن خسارة فرصة إقامة مباراتي الجولة الأخيرة في نفس التوقيت سيزيد من فرصة التواطؤ في النتائج.

ومن المقرر أن يتأهل لدور الـ32 المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بجانب أفضل 8 منتخبات حققت المركز الثالث في دور المجموعات.

وتبدأ الأدوار الإقصائية من دور الـ32 للبطولة وتقام على 39 يومًا بدلًا من 30 في النظام الحالي، وتقام البطولة على 106 مباراة.

ويتأهل في النظام الجديد لكأس العالم 16 منتخبًا من أوروبا و9 من إفريقيا و8 من آسيا و6 منتخبات من أمريكا الجنوبية ومثلها من أمريكا الشمالية ومقعدين من أوقيانوسيا ومقعدين من الملحق العالمي للبطولة.