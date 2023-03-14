كواليس أشهر أغانيه.. تصريحات قادت «حكيم» لتصدّر التريند

حلّ الفنان الشعبي حكيم ضيفًا على برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، وعبّر خلاله عن أشياء كثيرة وكشف عن أسرار عديدة من حياته، كان أولها معاناته في طفولته مع أسرته من أجل إقناعهم باستكمال حلمه في الغناء قائلاً: "طلبت من والدتى وأنا بتمشى معاها في مغاغة أدخل الكونسر، فقالت لى إيه الكونسر ده؟ قلت لها ثانوي عادي ولكن فيه مزيكا بدرسها كمان".

وأضاف: "راحت قالت لأبويا وكان باين عليها الاقتناع، ولكن تفاجأت بعدها إنهم ودونى الأزهر وروحت عند خالى في بنى سويف ودرست بالفعل في الأزهر".

واسترجع المطرب حكيم ذكريات واحدة من أشهر أغانيه وهي "السلام عليكو"، قائلاً: "قابلنا واحد في مكان شعبى بيقول الجملة بنفس الطريقة اللى اتقالت في الأغنية، وفضلت معلمه معايا أنا والشاعر أمل الطاير حوالى 4 سنين مش عارفين نعملها إزاى".

وأضاف: "بعدها لقيت مطرب عامل أغنية من فترة مقاربة يبدأ فيها وبعد السلام، زي ما عملنا في الأغنية بعد كده لأننا كنا في أزمة كبيرة ومش عارفين نطلع بالأغنية إزاى، فدورنا على المطرب لاقيته محبوس والملحن بتاعها متوفى، وبالتالي روحت لحسن اش اش الملحن وخدت الشاعر أمل الطاير وهناك حكيت ليهم فعمل اللحن الأول وبعدين أمل كتب الكلمات".

وتابع: "لما طلع المطرب من السجن راضيناه بحقه نظير أغنيته، لأننا خدنا منه بس الطلعة بجملة بعد السلام يحلى الكلام".

استرجع حكيم، أيام طفولته عندما كان يريد دراسة المزيكا في بداية حياته، قائلا "قولت لوالدتى وأنا بمشى معاها في مغاغة أدخل الكونسر، فقالت لى إيه الكونسر ده؟ قلت لها ثانوي عادي ولكن فيه مزيكا بدرسها كمان .. فقالت لابويا وبعدها لقيتهم مدخليني الأزهر ودرست فيه بالفعل".

وأوضح الفنان الشعبى عن أغنية كتبت له في البداية لكن عبد الباسط حمودة غنائها، قائلا: "أغنية اديني قلبك وخد حناني .. سمعتها وكان معايا حد وقالي مش حلوة وبلاش تغنيها".

وكشف حكيم تفاصيل كواليس أغنيته الشهيرة "حلاوة روح"، قائلا: "كنت رايح وقتها المفروض إنى أمثل دور في الفيلم، وتحديداً دور محمد لطفى، ولكن اعتذرت عنه، فقالي المنتج السبكي وقتها أنت مش عايز تشتغل معايا؛ فقلتله في أغنية ممكن أغنيها؟، فجابها من العربية، وبالفعل غنتها".

وأضاف "حكيم"، أنه أول شخص سمع كلمات أغنية "كلام الناس" الذي قام بغنائها المطرب جورج وسوف، لكنه لم يقم بغنائها بسبب الألبوم، فهذه الأغنية لم تسير في نفس اتجاه باقي الأغاني، موضحا: "دي الأغنية الوحيدة اللي كان نفسي أغنيها وندمت عليها".

واختتم بأن أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا" كتبت من أجله، لكن لم يغنيها أيضا، مشيراً إلى أن راغب علامة أخذ الأغنية في سكة الرومانسية، وليس الشعبي كما كان يريد أن يفعل.