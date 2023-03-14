فيريرا يدفع بالونش أساسيا أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الدفع بمحمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك في التشكيل الأساسي خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للزمالك أن مشاركة الونش ستكون على حساب محمد عبدالغني في ظل تراجع مستوى الأخيرة في المباريات الماضية.

وكان "الونش" شارك كبديل في لقاء إنبي الأخير في مسابقة الدوري بعد عودته من الإصابة.

ويستعد الزمالك للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت تدريبات الزمالك الجماعية أمس الاثنين التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وخضع جمعة لتدريبات تأهيلية في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة الترجي التونسي، وكانت عبارة عن كدمة في وجه القدم.

واطمأن الجهاز الفني والطبي على حالة عبدالله جمعة، ليعود للمشاركة في التدريبات الجماعية وتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة من الناحية الطبية.

ويستعد الزمالك للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتماثل عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الأمامية.

وخاض عمر جابر التدريبات الفنية والبدنية برفقة زملائه بشكل طبيعي بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية وعقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له.

وكان عمر جابر غاب عن الزمالك في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة قبل ان يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.