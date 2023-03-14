قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ1112

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية صناديد مركز طنطا بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة».

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي لعدد 1112 من خلال 14 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 69 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

خلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية 47 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و121 في عيادة طب الأطفال، و133 بجراحة العظام، و116 بعيادة الأمراض الجلدية، و122 بأمراض الباطنة، و45 بعيادة جراحة المسالك البولية، و117 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و25 بعيادة الجراحة العامة، و45 بعيادة الأمراض الصدرية، و33 بالنفسية والعصبية، 171 بعيادة طب وجراحة العيون ، و30 بعيادة القلب والأوعية و51 بالأسنان و56 بعيادة التحاليل، كما تم تحويل 69 حالة بواقع 6 جراحة مخ وأعصاب، و2 أطفال ، 6 عظام، 4 جلدية، 8 باطنة، 3 مسالك بولية ،6 انف واذن وحنجرة ، 4 جراحة عامة، 4 الصدر، 4نفسية وعصبية،14 طب وجراحة العيون، 2 قلب وأوعية دموية ، و6 أسنان.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 17 مواطن، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في الإسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.