حبس المتهم بتعذيب كلب بكرباج فى العمرانية

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهم بتعذيب كلب بكرباج والاعتداء على سيدة في العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت النيابة لعدد من شهود عيان الواقعة، والذين أكدوا قيام المتهم بتعذيب الكلب بالكرباج، وعقب محاولة المجنى عليها التدخل لوقف تعذيب الكلب تعدى عليها المتهم وأتلف سيارتها.

كان تبلغ لقسم شرطة العمرانية من سيدتين، إحداهما مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، بتضررهما من أحد الأشخاص، لقيامه بتعذيب كلب مستخدمًا "كرباج"، وقيام إحداهما بالتدخل لإنقاذ الكلب، إلا أن المشكو فى حقه قام بالتعدى عليها بالضرب، وكذلك إحداث تلفيات بالسيارة خاصتها.

على الفور، تم الانتقال لمحل البلاغ وبالفحص تبين صحته وقد تم ضبط المذكور، بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.