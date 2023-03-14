اختبار طبي لمحمد عبد المنعم لحسم مصير مباراة القطن الكاميروني

يخضع محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاختبار طبي اليوم الثلاثاء قبل انطلاق المران لتحديد موقفه من المشاركة في المران الجماعي ومدي جاهزيته للمشاركة أمام القطن الكاميروني.

ويقوم عبد المنعم بتنفيذ برنامج علاجي مكثف لتجهيزه لمباراة القطن الكاميروني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة.

واشتكى عبد المنعم من آلام في العضلة الضامة عقب مباراة صن داونز التي جمعت الفريقين بمدينة بريتوريا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني على تطبيق نظام استشفائي كامل لجميع اللاعبين لمنع حدوث أي إجهاد عضلي قبل السفر الى الكاميرون، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق قبل انطلاق مران أمس للاستماع إلى شرح مفصل عن حالة اللاعبين الذين اشتكوا من إصابة مؤخرا.

وتغادر بعثة الأهلي جنوب افريقيا ظهر غداً الأربعاء متوجهة إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن يوم الجمعة المقبل بمدينة جاروا.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا ضمن التحضيرات لمباراة القطن الكاميروني.

ويتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة القطن من خلال محاضرة الفيديو والتي يقوم خلالها الجهاز الفني باستعراض نقاط القوة والضعف في الفريق الكاميروني.

وبدأ الفريق استعداداته لمباراة القطن الكاميروني أمس الأحد على ملعب الجامعة بمدينة برتوريا حيث خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمام صن داونز تدريبات داخل صالة الجيم فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملا والذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا والتي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب افريقي والقطن الكاميروني والهلال السوداني.