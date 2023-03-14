برلماني: «أهلا رمضان» و«كلنا واحد» تعكسان دعم القيادة السياسية للمواطنين

قال النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن معارض "أهلا رمضان" ومبادرة "كلنا واحد" تهدف لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أدت إلى ارتفاع في الأسعار.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، في بيان له، أن معارض "أهلا رمضان" ومبادرة "كلنا واحد" تعكس دعم القيادة السياسية للفئات للمواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، كما أنها تهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، في ظل استغلال بعض التجار والبائعين لزيادة قيمة السلع الغذائية على المستهلكين من الأهالي، والحد من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه من قبل البعض.

وأشار النائب إلى أن تلك المعارض ستساهم فى تخفيف العبء على المواطنين وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع، مؤكدا أن انتشار المنافذ والمعارض الرمضانية بالمناطق الشعبية والريفية يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية للوصول للمواطن فى كافة المناطق.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القيادة السياسية اعتمدت مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية، والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة وبجودة جيدة.

ومن المقرر أن تفتح وزارة التموين والتجارة الداخلية مساء اليوم الثلاثاء المعرض الرئيسي "أهلا رمضان" بالقاهرة، بمشاركة 400 عارض وشركة من كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية، بالإضافة للشركات التابعة لوزارة التموين، حيث سيتم تخصيص جناح لطرح اللحوم الطازجة وأيضا اللحوم المجمدة ومنتجات الأسماك، في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.