الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستريح عقارات يستولي على 2.7 مليون جنيه في سوهاج

ارشيفيه
ارشيفيه

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد- فرع سوهاج) في ضبط شخص حاصل على معهد فني تجاري، يقيم بناحية مركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على 6 أشخاص تقدموا ببلاغات ضده يتهمونه بالاستيلاء منهم على مبلغ 2.750 مليون جنيه لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بورود محضر لمركز شرطة المنشأة محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد) يتضمن بلاغ المدعو عبد الجليل م م ش 42 سنة حاصل على دبلوم صناعي ويقيم دائرة مركز العسيرات و5 آخرين بتضررهم من المدعو أحمد ز م ع 37 سنة حاصل على معهد فني تجاري ويقيم بناحية نجع العسيرات دائرة مركز المنشأة لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 2.750.000 (مليونان وسبعمائة وخمسون ألف جنيه) لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

50 مليون جنيه أرباح شهرية 37 سنة الإدارة العا الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التعليم والطلاب التقاعد عن العمل الحرم الجامعي الدراسات العليا والبحوث

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