أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية (فيديو)

عرضت قناة TeN، اليوم الثلاثاء، لقطات ترصد سقوط أمطار غزيرة على مدينة الإسكندرية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار سقوط الأمطار بين أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق عديدة في مصر بينها محافظتي القاهرة والجيزة، مع تزايد فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، فرصا لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء و محافظة البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا على طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ والطور وسانت كاترين ورفح ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير ومرسى علم، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على شمال ووسط الصعيد.