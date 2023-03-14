محفل ثقافي.. «غنام» يكشف لـ القاهرة الإخبارية تفاصيل مهرجان أيام الشارقة المسرحية

تحدث غنام غنام، عضو لجنة مشاهدة مهرجان الشارقة ، عن أهمية المهرجان لحركة المسرح العربي التي تأسست منذ الثمانينات، معلقًا بأنه “محفل ثقافي زاخر بالأنشطة الفكرية”.

وقال غنام، خلال مداخله عبر تطبيق زووم علي قناة القاهرة الإخبارية، إن أيام الشارقة المسرحية مناسبة مهرجانية خاصة بالعروض الإماراتية التي تنتجها الفرق المسجلة وبالتالي تحفل بانتاجات إبداعية للمسرحيين الإماراتيين.

وتابع: الشارقة المسرحية شكلت في نفس الوقت جذب للمسرحيين العرب علي امتداد دوراتها من خلال مشاركه المسرحيين في الندوات الفكرية والتطبيقية، إضافة إلي لجان التحكيم وما يرافق ذلك من ورش.

وأضاف أن الشارقة تقوم بدور مسرحي بجانب المناسبات المحلية إضافة إلي مهرجان الشارقة الخليجي وكذلك الشارقة الصحراوي وهو الذي له صبغة عربية والمهرجان الثنائي، لذلك يعد المهرجان من أهم المواعيد المسرحية في الخليج والوطن العربي.

وأوضح أن معايير التي اختيار الأعمال التي تخضع للمسابقة والفوز بـ"مهرجان الشارقة المسرحية" يضم 15 عرض منها عروض داخل المسابقة والتنافس وعروض خارج المسابقة والتنافس وهناك عروض مستضافة من المسرحيات القصيرة.