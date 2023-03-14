كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة فى خدمة الكومنولث اليومية بلندن (صور)

أثبتت كيت ميدلتون، دوقة كامبرديج، زوجة الأمير ويليام أنها لديها أوراق اعتماد في مجال الأزياء، خلال حضورها خدمة الكومنولث اليومية في لندن، مساء أمس.

عند وصولها إلى Westminster Abbey لحضور الحدث السنوي ، اختارت سترة وتنورة متناسقة مع مجموعة ساحرة زرقاء وأقراط متدلية، حيث بدت أميرة ويلز ملكية في سترة Erdem المزهرة بقيمة 2000 جنيه إسترليني وتنورة مطابقة بقيمة 1000 جنيه إسترليني.

كما أنها ترتدي زوجًا من الأقراط ذات المستويين على شكل زهرة ، والتي كانت مملوكة سابقًا للأميرة ديانا.

نسقت “كيت” شعرها الذي اكتسحها للحصول على تحديث أنيق وانتهت من المظهر بحذاء من جلد الغزال الأزرق، وقابض وقفازات.

أشادت الدوقة بحماتها الراحلة، بإختيار بروش من الريش - الذي كان في السابق جزءًا من عقد ترتديه الأميرة ديانا أيضًا، تتميز بـ 18 ماسة مقطوعة مستديرة مع أحجار زمرد صغيرة تحيط برمز ريش أمير ويلز.

ورافق كيت زوجها الأمير وليام والملك تشارلز والملكة كاميلا في الخدمة - وهي الأولى منذ وفاة الملكة في سبتمبر الماضي، تم عقد خدمة الكومنولث في كنيسة وستمنستر منذ عام 1972 ، وتحتفل بشعوب وثقافات دول الكومنولث.

وشملت الخدمة عروضاً موسيقية من عازفة الساكسفون يولاندا براون ونجوم ويست إند روشاني آبي ونوان هيو بيريرا وجوقة الاندماج من قبرص.

وشملت ضيوف الشرف من بين المصلين البالغ قوامهم 2000 شخص أمين عام الكومنولث ورئيس وزراء ساموا والمفوضين الساميين وكبار السياسيين وكبار الشخصيات من جميع أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث.

وظهرت أيضًا كيت ميدلتون وهي ترتدي معطفًا أحمر على الموضة في موكب يوم القديس ديفيد في وندسور ، وأظهرت أيضًا حبها للشارع الرئيسي الشهر الماضي في تنورة زارا ، التي كانت ترتديها في ويلز.