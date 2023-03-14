مطروح تستقبل الفوج الخامس من البرنامج الرئاسي أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية

نفذت إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، فعاليات الفوج الخامس من البرنامج الرئاسي أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية داخل محافظة مطروح.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، وتحت إشراف أميرة منير وكيل المديرية للشباب، وأسماء عبد الغفار مدير إدارة الشباب بالمديرية، وأحمد عبد الرحيم منسق عام التطوع بالإدارة.

وتضمن اليوم الأول اجتماع مع الشباب والفتيات المشاركين بالفوج الخامس، من برنامج أهل مصر داخل محافظة مطروح وشرح البرنامج المنفذ.

ورحب وكيل الشباب والرياضة بمطروح بالشباب المشارك في الفوج الخامس من برنامج أهل مصر مقدما الشكر للشباب المشاركين من إدارات السلوم وسيوة والضبعة و النجيلة على المشاركة الفعالة بالبرنامج .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح و إشراف عام وحضور الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح والدكتور أحمد السهم مدير المشروع بوزارة الشباب والرياضة.

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