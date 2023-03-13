محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع مياه الأمطار ببنها

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مساء الإثنين بمدينة بنها؛ للتأكد من أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم، حيث تم المرور على عدة شوارع وأنفاق بمدينة بنها بحضور اللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية ومصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ومحمد مرعي، رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وخلال الجولة اطمأن المحافظ على عملية رفع تراكمات الأمطار من الطرق الرئيسية وأماكن تمركز المياه ومن أنفاق مدينة بنها، حيث تفقد (نفق الإشارة وشعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها)، بالإضافة لأماكن تمركز المياه (شارع الخدمة الاجتماعية ومنطقة آخر الفلل وأمام نادي بنها الرياضي) موجها بتكثيف أعمال رفع المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة، حيث تم الدفع بعدد 30 سيارة، وذلك بالاستعانة بسيارات من وحدات مياه (شبرا - طوخ - كفر شكر)، إضافة عربات الطواريء شركه المياه بمدينه بنها منها (عربات كسح 20 مترا ونافوري وعربات 10 أمتار وعربات ٨ أمتار) كما تم الدفع بـ8 عربات كسح من مجلس مدينة بنها، وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار خاصة بالانفاق وأماكن تمركز المياه.

وشدد الهجان على جميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالتواجد الميداني على مدار اليوم في الشارع للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة، وتكثيف أعمالها في الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والتطهير المستمر لمطابق الصرف وبالوعات الامطار ورفع أي أتربة أو مخلفات علي جانبي الطرق من شأنها إعاقة حركة المرور أو التسبب في انسداد مطابق الصرف والبالوعات.