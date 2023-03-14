الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وصول 176 راكبًا على متن رحلة قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد

وصول الرحلة
وصول الرحلة

استقبل اليوم مطار سفنكس الدولي رحلة دولية قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد على متنها 176 راكبًا لشركة طيران نسما.

وقالت مصادر بالطيران المدني إنه تم تشغيل الرحلات الدولية بمطار سفنكس بعد أعمال التطوير التي استهدفت زيادة السعة الاستيعابية للمطار لخدمة سياحة منطقة الأهرامات والجيزة، وتشجيع سياحة اليوم الواحد، بين المحافظات السياحية المصرية.

وحقق مطار سفنكس الدولي خلال الفترة الماضيةً نجاحا ملحوظا في فترة قصيرة، حيث شهد إقبالا كبيرا من شركات الطيران والسائحين نظرا لقربه من المنطقة السياحية بالجيزة التي تضم أهم الآثار والمزارات بمصر خاصة السياحةً الثقافية.

وكانت قد أكدت مصادر لـ"الدستور"، في تصريحات سابقة، أنه من المقرر أن تبدأ شركة آير كايرو في تسلم أولى طائراتها خلال أسابيع قليلة، حيث تتسلم خلال شهر مارس 3 طائرات  جديدة لتنضم إلى أسطولها  ويبقى ثلاث طلئرات أخرى يتم تسليمها لآير كايرو تباعا،  ومن المقرر أن يصل أسطولها بعد استلام 6 طائرات إلى 30 طائرة قبل نهاية مارس، وذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتحديث أسطول الشركة، بعد أن تم اعتمادها الذراع الأساسية للطيران منخفض التكاليف لشركة مصر للطيران  وذلك بالتكامل مع الشركة الوطنية بالتشغيل من مختلف دول العالم.

يأتي ذلك بهدف فتح نقاط جديدة في المقاصد السياحية التي يرغب الائحون زيارتها في مصر، وتعتمد على الطيران منخفض التكاليف، حيث توفر خدمة للراكب بسعر مناسب، في حين أن الشركة الوطنية مصر للطيران تعمل من خلال منظومة مختلفة في الخدمات المقدمة للراكب على متن الطائرة، ليصبح أسطول آيروكايرو 24 طائرة تعمل لصالح الطيران منخفض التكاليف على المستوى المحلي بين المحافظات السياحية، وعلى المستوى الدولي في نفس الوقت.

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مطار سفنكس الدولي العاصمة الإسبانية مدريد منطقة الأهرامات و الجيزة سياحة منطقة الأهرامات مطار سفنكس الرحلات الدولية

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وائل لطفي

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