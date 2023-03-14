الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة غدا الثلاثاء 14 مارس 2023 لأمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا، كما تنشط الرياح وسرعتها من 30-35 كم/ ساعة وإرتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار.

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

غرفة العمليات مستمرة 

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تستقبل الغرفة كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة  لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية:

وأكد «الشريف» أن غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعدادات والطوارئ ارتفاع الأمواج 3أمتار أمطار متوسطة الشدة إرتفاع الموج

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وائل لطفي

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