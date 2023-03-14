تعرف على مواعيد مباريات الأهلى القادمة والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الأهلي القادمة والقنوات الناقلة تستحوذ على اهتمام الملايين من محبي وعشاق كرة القدم المصرية، وبالأخص جمهور النادي الأهلي، لذا يتابع الجمهور بشكل لحظي مواعيد مباريات الأهلي القادمة، ما يؤثر على نتائج البحث عبر محرك "جوجل" العالمي، حيث ترتفع النتائج حول العديد من الاستفسارات الخاصة بمواعيد مباريات الأهلي القادمة والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

ويخوض النادي الأهلي مباراته القادمة في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي يوم 17 من شهر مارس الجاري، حيث يواجه فريق نادي القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة، ويستضيف اللقاء ملعب ملعب رومدي أدجيا بالكاميرون وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، والخامسة بتوقيت تونس، والمغرب، والجزائر، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة

وتذاع المباراة بين النادي الاهلي والقطن الكاميروني على قنوات بين سبورت، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا، يصحبها استوديو تحليلي لأداء اللاعبين خلال أحداث اللقاء.

موعد مباراة الاهلي القادمة في الدوري

وتأجلت المباراة القادمة للنادي الأهلي في الدوري المصري والتي كانت من المفترض أن يخوضها ضد فريق نادي طلائع الجيش لكن في الخامس من شهر أبريل المقبل يواجه النادي الأهلي نظيره نادي غزل المحلة ولكن لم يتم تحديد الموعد حتى اللحظة.

موعد مباراة النادي الأهلي أمام الهلال السوداني

وفي الجولة السادسة من دور المجموعات يواجه النادي الأهلي نظيره نادي الهلال السوداني وذلك في الـ 31 من شهر مارس الجاري.

ترتيب النادي الأهلي في مجموعته في دوري الأبطال

ويحل النادي الأهلي في المركز الثالث بالمجموعة الثانية لدوري أبطال افريقيا حيث خاض 4 مباريات نجح في الفوز بلقاء وتعادل في لقاء، وتلقى هزيمتين ويأتي في المركز الأول فريق نادي صن داونز الجنوب افريقي برصيد 10 نقاط وفي المركز الثاني فريق نادي الهلال السوداني برصيد 9 نقاط بينما في المركز الرابع والأخير فريق نادي القطن الكاميروني بدون أي نقاط.

ترتيب النادي الاهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 18 مباراة خاضها وهو أقل الفرق خوضا للمباريات حتى الآن حيث يتبقى له 3 مباريات مؤجله ورغم ذلك يتصدر الترتيب.