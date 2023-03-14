الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى القادمة والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الأهلي
مواعيد مباريات الأهلي القادمة

مواعيد مباريات الأهلي القادمة والقنوات الناقلة تستحوذ على اهتمام الملايين من محبي وعشاق كرة القدم المصرية، وبالأخص جمهور النادي الأهلي، لذا يتابع الجمهور بشكل لحظي مواعيد مباريات الأهلي القادمة، ما يؤثر على نتائج البحث عبر محرك "جوجل" العالمي، حيث ترتفع النتائج حول العديد من الاستفسارات الخاصة بمواعيد مباريات الأهلي القادمة والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

ويخوض النادي الأهلي مباراته القادمة في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي يوم 17 من شهر مارس الجاري، حيث يواجه فريق نادي القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة، ويستضيف اللقاء ملعب ملعب رومدي أدجيا بالكاميرون وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، والخامسة بتوقيت تونس، والمغرب، والجزائر، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة

وتذاع المباراة بين النادي الاهلي والقطن الكاميروني على قنوات بين سبورت، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا، يصحبها استوديو تحليلي لأداء اللاعبين خلال أحداث اللقاء.

موعد مباراة الاهلي القادمة في الدوري

وتأجلت المباراة القادمة للنادي الأهلي في الدوري المصري والتي كانت من المفترض أن يخوضها ضد فريق نادي طلائع الجيش لكن في الخامس من شهر أبريل المقبل يواجه النادي الأهلي نظيره نادي غزل المحلة ولكن لم يتم تحديد الموعد حتى اللحظة.

موعد مباراة النادي الأهلي أمام الهلال السوداني

وفي الجولة السادسة من دور المجموعات يواجه النادي الأهلي نظيره نادي الهلال السوداني وذلك في الـ 31 من شهر مارس الجاري.

ترتيب النادي الأهلي في مجموعته في دوري الأبطال 

ويحل النادي الأهلي في المركز الثالث بالمجموعة الثانية لدوري أبطال افريقيا حيث خاض 4 مباريات نجح في الفوز بلقاء وتعادل في لقاء، وتلقى هزيمتين ويأتي في المركز الأول فريق نادي صن داونز الجنوب افريقي برصيد  10 نقاط وفي المركز الثاني فريق نادي الهلال السوداني برصيد 9 نقاط بينما في المركز الرابع والأخير فريق نادي القطن الكاميروني بدون أي نقاط.

مواعيد مباريات الأهلى القادمة فى الدورى المصرى 2022

البنك الأهلى يتغلب على بيراميدز ويبعده عن وصافة الدورى

ترتيب النادي الاهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 18 مباراة خاضها وهو أقل الفرق خوضا للمباريات حتى الآن حيث يتبقى له  3 مباريات مؤجله ورغم ذلك يتصدر الترتيب.

أقرأ أيضاً

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الأهلي القادمة مباريات الأهلي القادمة الاهلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة مباراة الأهلى القادمة في الدوري الأهلي أمام الهلال السوداني

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023

كيف يبدو التجنب العاطفى؟ معالج نفسى يجيب

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023

خبير عراقى يكشف حقيقة تأثر الدول العربية بانهيار بنك وادى سيليكون الأمريكى

حكيم يكشف تفاصيل أغنية «السلام عليكم»

« يا رؤوف يا سميع».. أفضل أدعية طلب المغفرة من الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟