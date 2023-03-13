موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

يشغل بال عشاق ومحبين النادي الأهلي وكرة القدم المصرية معرفة موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا عبر جوجل، حيث سيستعد الجهاز الفني بالنادى الأهلى، وذلك يكون بقيادة السويسرى مارسيل كولر، للقيام بمواجهة القطن الكاميرونى خلال الجولة الخامسة وقبل الجولة الأخيرة في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا

وتنشر "الدستور" موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا بهذا التقرير.

وفضّل جهاز الأهلى البقاء بجنوب إفريقيا عدة أيام عقب خوض مباراة صن داونز وذلك استعدادا للتوجه للكاميرون للقيام بخوض مباراة القطن في يوم 17 مارس الحالي فى الجولة قبل الأخيرة وذلك في دور المجموعات الذى سيختتمه الأهلى بمواجهة الهلال السودانى في القاهرة.



ويلعب الأهلي من ضمن المجموعة الثانية التي ستضم معه كلا من: فريق صن داونز الجنوب إفريقي وفريق الهلال السوداني وكذلك القطن الكاميروني.



ومنذ التنظيم في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي تكون بنظام المجموعات في عام 1997، وصل النادي الأهلي لدوري المجموعات وذلك للمرة العشرين خلال تاريخه في 27 نسخة أقيمت وكانت بنظام المجموعات، وحقق النادي الأهلي الفوز في كأس البطولة عشر مرات، وسيحمل الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بها، ويليه كل من نادى مازيمبي وأيضا نادي الزمالك وتكون برصيد خمسة ألقاب في كل منهما.

ميعاد مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى

ويحل فريق النادي الأهلى ضيفا ثقيلا على فريق القطن الكاميرونى فى تمام الساعة السادسة مساء في يوم الجمعة القادم في عام 2023، في الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.



القناة الناقلة لمباريات الاهلى في دوري الأبطال

وتنقل قنوات beIN Sports جميع مباريات الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا وذلك لكونها الناقل الحصرى لكافة المباريات في البطولة الأفريقية.

ويحتل فريق النادي الأهلي المركز الثالث خلال المجموعة الثانية وتكون برصيد 4 نقاط، أما سيتصدر صن داونز الترتيب للمجموعة وتكون برصيد 10 نقاط، ويأتي الهلال السوداني خلال المركز الثالث وتكون برصيد 9 نقاط، وسيتذيل القطن الكاميروني ترتيب المجموعة وتكون بدون نقاط.