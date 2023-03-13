الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شباب بلوزداد يكشف سبب تغيير ملعب مباراة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا

شباب بلوزداد
شباب بلوزداد

كشف رضا مالك، عضو مجلس إدارة نادي شباب بلوزداد الجزائري، السبب وراء تغيير ملعب مباراة الزمالك في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة مساء الجمعة المقبل.

وقال مالك في تصريحات تليفزيونية: "تم نقل ملعب المباراة لأن جماهير بلوزداد عانوا من بُعد المسافة".

وأضاف: "إدارة المباراة فضلت نقل اللقاء إلى ملعب 5 يوليو كي تحضر الجماهير وتؤازر الفريق، والجماهير خلال مباراة شباب بلوزداد والترجي كانوا من 40 لـ50 ألف مُشجع، وإن شاء الله يكون نفس العدد أمام الزمالك".

واستكمل: "الحظوظ متساوية بين الفريق ونحن أخوة وأشقاء والزمالك سيأتي بلده، نحن لن نتعامل معهم كضيوف بل نحن سنعتبر أنفسنا ضيوف عندهم".

وأتم تصريحاته: "أحمد قندوسي لاعب جيد وأكد على قدراته، والأهلي كان موفقًا في ضمه وهو لاعب شاب سيمنح الكثير للأهلي".

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