البنك الأهلى يتغلب على بيراميدز ويبعده عن وصافة الدورى

تغلب البنك الأهلي على نظيره بيراميدز بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري.

هدف الشوط الأول سجله محمد فتحي لصالح البنك في الدقيقة 20 من زمن الشوط، برأسية متقنة داخل منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد الشناوي.

وشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث تعادل التونسي فخر الدين بن يوسف لبيراميدز في الدقيقة 70 بتسديدة داخل المنطقة بعد تمريرة إسلام عيسى.

ونجح البنك خطف هدف الفوز في الدقيقة 81 من زمن اللقاء، عن طريق محمود قاعود بتسديدة داخل منطقة سكنت شباك الشناوي.

ورفع البنك الأهلي رصيده في الدوري إلى 17 نقطة في المركز الـ15، بينما هبط بيراميدز للمركز الثالث بـ 39 نقطة.

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبوجبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة إبراهيم _ إسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد_ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. محمود قاعود

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي:

احمد صبحي _عاصم صلاح _ رزاق سيسيه _حمدي علاء _ موسي دياوارا _ محمد بسيوني _ إسلام جابر _ أحمد ياسين _ باسم مرسي

بينما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - عبدالله السعيد

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - إسلام عيسى - عبدالله مجدي - محمود صابر - هشام محمد - محمد صادق - محمود دونجا - دودو الجباس.