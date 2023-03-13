الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باحث سياسي: مخاوف أستراليا من قوة الصين وراء صفقة الغواصات النووية

الغواصات النووية
الغواصات النووية

قال عمار وقاف، باحث سياسي، إن أستراليا من بين الدول المجاورة للصين، والتي يصيبها القلق من القوة العسكرية للتنين الصيني وخطورتها على أمنها القومي، إضافة لموقف الولايات المتحدة من الصين باعتبارها قوة اقتصادية تُهدد وجودها.

سبب صفقة الغواصات النووية

وأضاف “وقاف” خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم" مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن صفقة الغواصات النووية التي استلمتها أستراليا من أمريكا بالتعاون مع بريطانيا لأنها تخشى من الصين، ولكن من غير المتوقع أن ترسل الصين جنودها إلى استراليا أو الولايات المتحدة.

باحث سياسي صفقة الغواصات النووية أمريكا الصين حجم الانفاق العسكري

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