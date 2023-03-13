سحب عينات مياه وحملات طرق أبواب وندوات توعية بالفيوم

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فعاليات الأسبوع المائي لليوم الرابع على التوالي في إطارالاحتفالات باليوم العالمي للمياه مارس 2023.

أوضح محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب أن فعاليات اليوم الرابع للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار كل نقطة بتفرق شملت عدد كبير من الأنشطة والفعاليات حيث تم تنفيذ ندوات توعية بجمعية تنمية المجتمع بالعزب و متابعة طابور الصباح وندوات وورش رسم وتلوين بمدارس القرية واستكمال دورى كرة القدم.

وأضاف أن قطاع المعامل والجوده قام بعمل زيارات ميدانيه لأخد عينات من المنازل وتحليلها ومطابقتها بالمعايير القياسية لجوده المياه والتعريف بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل الحصول على كوب مياه نظيف كما تم تنفيذ دروس دينيه تتناول أهمية ترشيد استهلاك المياه وتحريم التعدى على خطوط مياه الشرب بمساجد عمربن عبد العزيز ومسجد الخليل بالتعاون مع إدارة الوعظ والإرشاد وأمسيات شعريه بمشاركة قصر ثقافة الفيوم.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن فريق التوعية يواصل تنفيذ حملات طرق الأبواب وتوزيع المنشورات والمطويات التوعوية والتعريف بأهمية القطع الموفرة والتى من شأنها العمل على توفير من 30- 50% من كمية المياه المستهلكة.