الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص في 3 حوادث منفصلة بالمنيا

حوادث
حوادث

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بالقرب من محور سمالوط، وانقلاب دراجتين ناريتين في مركز ديرمواس والطريق الأوسط بمدينة المنيا الجديدة، بسبب السرعة والتخطي الخاطئ وتم نقل المصابين لمستشفيات سمالوط النموذجي وملوي العام والمنيا العام لتلقي العلاج والاسعافات اللازمة وتحرر عن الحوادث المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم غرب محور سمالوط، بين السيارتين أرقام: 3451 د د ب نصف نقل، 891 د ب و، ملاكي، بسبب التخطي الخاطئ من السيارة الثانية.

بانتقال أجهزة الشرطة والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: محمد عبدالفتاح 42 سنة، سائق، بكسر بالساقين، وبهاء عمر عبد الباري 58 سنة، بكسر بالذراع الأيسر، وهلال حسن هلال 7 سنوات تلميذ، بسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين الـ3 إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتم التحفظ علي السيارتين، تحت تصرف النيابة العامة.
 كما تلقي مدير الأمن، بلاغا بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة، بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين دلجا بمركز ديرمواس جنوب المحافظة، مما أسفر عن إصابة جابر سيد عبد الملاك 52 سنة، بكسر بالساق اليسري، وتم نقله إلي مستشفي ملوي العام لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة، بالطريق الأوسط بمدينة المنيا الجديدة، مما أسفر عن إصابة ممدوح عبد الباقي سيد 42 سنة عامل بكسر مضاعف بالساق اليمني، ويقيم بقرية سوادة بمركز المنيا، وتم نقله إلي المستشفي العام لتلقي العلاج والاسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

اصابة 5 اشخاص حادثة تصادم سيارتين غرب محور سمالوط انقلاب دراجة بخارية بالصحراوي الغربي بديرمواي انقلاب دراجة بخارية باطريق الاوسط بجهاز مدينة المنيا الجديدة اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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