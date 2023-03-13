خبير: البنوك الأمريكية الصغرى ستشهد مزيدًا من عمليات الاندماج والاستحواذ قريبًا

قال مازن سلهب، خبير أسواق المال، إن هناك بنوك كبرى لديها ملاءة مالية في أمريكا تستفيد من أزمة "سيليكون فالي"، مؤكدًا أن هناك بنوكًا أخرى معرضة لنفس الأزمة وليست مرتبطة برفع سعر الفائدة ولكن مرتبطة بسوء إدارة وتقدير للمخاطر.

العديد من البنوك الأمريكية معرضة للخطر

وأضاف “سلهب” خلال مداخلة عبر "زووم" لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن البنك الفيدرالي الأمريكي يقوم بعمل اختبارات تحمل للبنوك قبل افتتاحها، مشيرًا إلى أن العديد من البنوك الأمريكية معرضة للمخاطر.

وأكد أن البنوك الكبرى بأمريكا ستبدأ خلال الفترات المقبلة، تطبيق سياسة الاحتكار للاستفادة من بأكبر عدد من المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغرى.

زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ على البنوك الصغرى

وأشار إلى أنه من الممكن أن نرى المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ على البنوك الصغرى من قبل البنوك الكبرى والمتوسطة، ربما بدافع تشجيع من الفيدرالي مما يؤدي لتضخم هذه البنوك.