أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023

أثر إفلاس بنك سيليكون فالي على أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-3-2023، حيث جعل الراغبون في استثمار مدخراتهم يلجأون إلى المعدن النفيس كملاذ آمن للادخار خاصة وسط الحالة الضبابية التي تشهدها الأسواق المصرية والعالمية، مما زاد الطلب على المشغولات و السبائك الذهبية، فأدى إلى ارتفاع الأسعار داخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023 بمحلات الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-3-2023 في محلات الصاغة والأسواق المحلية بنسبة 1.9% منذ افتتاح الأسبوع الحالي في البورصة، فيما زاد سعر تداول أوقية الذهب بنسبة 2%، وذلك عقب عدة تراجعات شهدتها أسعار المعدن الأصفر خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1865 جنيهًا.

بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 13 دولارًا، حيث بدأت عند 1855 جنيهًا، وانتهت عند 1568 دولارًا، وإليكم الأسعار بالتفصيل من داخل محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2171.5 جنيه.

الشراء 2148.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 11.5 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 1990.5 جنيه.

الشراء 1969.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 1900 جنيه.

الشراء 1880 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 1628.5 جنيه.

الشراء 1611.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1266.75 جنيه.

الشراء 1253.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 6.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1085.75 جنيه.

الشراء 1074.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 814.25 جنيه.

الشراء 805.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.



سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 15200 جنيه.

الشراء 16525 جنيهًا.

بمعدل صعود وصل إلى 80 نقطة.

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1891$.

الشراء 1890$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.