رئيس الوزراء يُحدد سعر بيع الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء بـ3 دولارات للمليون وحدة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ACI، والتأكد من تطبيق مختلف الخطوات التى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة بالموانئ المصرية.