تحقيقات مكثفة في مصرع وإصابة 6 أشخاص بحريق شقة فيصل

تكشثف جهات التحقيق المختصة، اليوم الإثنين تحقيقاتها في واقعة حريق هائل في شقة سكنية بعقار مكون من 10 طوابق في منطقة فيصل بالجيزة.

ولقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 آخرين جراء الحريق الذي نشب في شقة سكنية بالدور الثالث في العقار السكني في شارع الأربعين بمنطقة فيصل في الجيزة.

وكانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بالدور الثالث في عقار سكني مكون من 10 طوابق في شارع الأربعين بفيصل.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث، وتبين وجود طفلة متوفية باختناق، تبلغ من العمر 11 سنة، كما أصيب جراء الحريق شخصين آخرين من سكان الشقة المحترقة.

وتبين من المعاينة أن الحريق امتد إلى الطابق الرابع للعقار وأصيب 2 آخرين جراءه، من الشقة العلوية، حيث التهمت النيران كل محتويات الشقة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ قاطني الشقة، وتم نقلهم من خلال الشقة المجاورة إلى خارج العقار، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وتم تحرير محضر بالحريق، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيق فيه، وطالبت بتحريات المباحث حوله لبيان سببه ومعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الحريق من عدمه.