رمضان 2023.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل «جعفر العمدة» والقنوات الناقلة

أيام قليلة تفصلنا عن الحلقة الأولى من المسلسل التليفزيوني “جعفر العمدة” الذي يخوض بطولته محمد رمضان، والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.

مسلسل جعفر العمدة

وانتهى أبطال وصناع مسلسل “جعفر العمدة” منذ أيام من تصوير مشاهد وأحداث المسلسل بقيادة المخرج محمد سامي ويعتبر هذا العمل أول المسلسلات التي رفعت شعار فركش قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ويتعاون محمد رمضان مع المخرج محمد سامي للمرة الثالثة بمسلسل “جعفر العمدة” وذلك بعد أن حقق الثنائي نجاحا قويا بمسلسلي “الأسطورة” والذي عرض في عام 2016 و"البرنس" الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي.

قصة وأحداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة وأحداث مسلسل “جعفر العمدة” والذي كان يحمل اسم “العمدة” في إطار من الدراما الشعبية الاجتماعية وتعتمد أحداثها على صراع بين بطل العمل محمد رمضان والفنان منذر رياحنة، ويمتلك محمد رمضان الذي يظهر بشخصية “جعفر” مجموعة شركات للمقاولات، ومتزوج بـ4 سيدات وهن كل من الفنانة مي كساب، والفنانة منة فضالي، والفنانة إيمان العاصي، والفنانة زينة، ويبحث محمد رمضان خلال الأحداث عن نجله المختطف.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

تأليف وإخراج محمد سامي

سيناريو وحوار مهاب طارق

إنتاج شركة ميديا هب سعدى– جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وبطولة محمد رمضان

زينة

هالة صدقى

إيمان العاصى

مى كساب

منة فضالى

عصام السقا

مجدى بدر

أحمد فهيم

منذ رياحنة

عماد صفوت

دعاء حكم

أحمد داش

بيومي فؤاد

فريدة سيف النصر

جوري بكر

طارق النهري

وعدد آخر من الفنانين.

قنوات عرض مسلسل “جعفر العمدة”

ويعرض المسلسل التليفزيوني “جعفر العمدة” للنجم محمد رمضان على مدار أيام شهر رمضان المقبل بشكل حصري عبر مجموعة قنوات DMC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية حسبما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تردد قناة DMC العامة

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12092.

الاستقطاب : رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

قناة DMC DRAMA