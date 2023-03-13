الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

على الطيب: أظهر كضيف شرف فى «مذكرات زوج» والمسلسل عمل مميز

علي الطيب
علي الطيب

أعرب الفنان علي الطيب عن سعادته الشديدة للمشاركة في مسلسل "مذكرات زوج"، مشيرًا إلى أنه أنهى تصوير مشاهده حيث يعتبر مشاركته ظهورًا خاصًا ضمن إحدى الحلقات.

وأضاف الطيب، لـ"الدستور"، أنه سيكون ضيف شرف، لافتًا إلى أن مسلسل مذكرات زوج عمل جديد ومميز ويعتبر من الأعمال الفنية الاجتماعية والكوميدية بشكل «لايت» ولطيف، معربًا عن سعادته للتعاون مع المخرج تامر نادي، موضحًا أنه سيظهر في مشهد الشركة التي تعمل بها الفنانة عائشة بن أحمد ضمن الأحداث.

من جهة أخرى، ينشغل علي الطيب خلال الفترة الحالية في تصوير مسلسلي "تحت الوصاية" مع الفنانة منى زكي ودياب ورشدي الشامي ونهى عابدين وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، و"عملة نادرة" مع الفنانة نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد وكمال أبورية، من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.

 

الفنان على الطيب الشديد الحالي الأعمال الفنية للمشارك لشركة كمال أبو رية

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وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

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