الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشار الألماني يرحب باتفاق السعودية وإيران على عودة العلاقات

أولاف شولتز
أولاف شولتز

رحب المستشار الألماني أولاف شولتز باتفاق السعودية وإيران على عودة العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة، لكنه لم يعلق على دور الصين في التوسط في الاتفاق.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، قال شولتز في مؤتمر صحفي الاثنين:"من الجيد أن ترغب السعودية وإيران في تطوير علاقة تنطوي على قدر أقل من المواجهة مع إحداهما الأخرى، وهذا ما يمكن أن يقال عنها".

الخارجية الإيرانية: عودة العلاقات مع السعودية يصب فى مصلحة البلدين

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، أن عودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية يصب في مصلحة البلدين ودول أخرى في المنطقة.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها اليوم السبت، نتيجة مفاوضات مكثفة وعملية، تم التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية ووضع العلاقات على مسارها الطبيعي برعاية صينية.

وأعربت الخارجية الإيرانية عن ثقتها بدور هذه الاتفاقية وآثارها الإيجابية في تأمين المصالح المشتركة لشعبي إيران والسعودية ودول أخرى في المنطقة.

نص الاتفاق بين السعودية وإيران

وجاء في نص البيان: "استجابةً لمبادرة كريمة من الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناءً على الاتفاق بين فخامة الرئيس شي جين بينغ وكل من قيادتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن تقوم جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ورغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما".

وتابع البيان "التزامًا منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد جرت في الفترة من 6 - 10 مارس 2023 في بكين، مباحثات بين وفدي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في السعودية والأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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