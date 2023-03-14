شبكة خدمات ذوي الإعاقة تعقد ندوة حول التحول الرقمي

في إطار تفعيل أنشطة البروتوكول الثلاثي المُوقع في يناير بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة بشأن تشغيل واستدامة خدمات الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التوظيف "تأهيل"، عقد فريق عمل الشبكة ندوة تحت عنوان "التحول الرقمي والخدمات المُيسرة"، وذلك بالتعاون مع مركز جامعة الفيوم لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة.

وخلال الندوة، تم استعراض مجهودات الوزارات المتعاونة في مجال تدريب وتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوعية بأساسيات التحول الرقمي وأهميته في تيسير الحصول على الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم عرض خدمات الشبكة القومية، وكيفية تسجيل خدمات المركز على المنصة الإلكترونية التابعة للشبكة، إلى جانب تعريف الطلاب من ذوي الإعاقة بجامعة الفيوم بكيفية تسجيل سيرهم الذاتية على الشبكة، استعدادًا لدخولهم في سوق العمل والبحث عن الوظائف المتاحة والخدمات المقدمة من الجهات والمؤسسات المعنية.

هذا ويأتي التعاون مع محافظة الفيوم باعتبارها أول محافظة تم إطلاق خدمات الشبكة فيها لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم الرقمية، ومساعدتهم على الحصول على فرص عمل مناسبة لقدراتهم، وذلك لتحسين قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول بشكل مُيسر إلى خدماتهم، وتعظيم الاستفادة من خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف المقدمة من الجهات والمؤسسات المختلفة بمحافظة الفيوم.

والجدير بالذكر أنه تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التوظيف "تأهيل"، وذلك لاستكمال جهود الدولة نحو تمكين ودمج كافة الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كجزء من خطة الحكومة المصرية لبناء الإنسان، وتحقيق مصر الرقمية عن طريق نشر خدمات التأهيل والتدريب وخلق المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال إتاحة منصة إلكترونية للتوظيف على شبكة الإنترنت ومن خلال تطبيق على أجهزة الهاتف الذكية (الموبايل) للربط بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصحاب الأعمال والجهات المعنية بتقديم خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف.