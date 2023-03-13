الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل «صحة مطروح» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الأطفال التخصصي

جريدة الدستور

قام د.مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالمرور على مستشفى الأطفال التخصصي، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة.

وبدأ وكيل صحة مطروح زيارته بالمرور علي قسم الاستقبال وقسم الحضانات وحرص علي الاستماع إلى المرضي، والتأكد من سرعة حصولهم علي الخدمة الطبية دون أي تأخير.

كما تابع سالم سير العمل بوحدة العلاج الطبيعي ووحدة التخاطب ومتابعة الحالات المرضية بها موجهاً بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية لهم.

وأثناء مرور وكيل وزارة الصحة بقسم رعاية الأطفال المعثور عليهم وجه بتحويل  احدى الممرضات للإدارة القانونية بالمديرية لتقصيرها فى اداء عملها، مؤكدًا حُسن التعامل مع الأطفال المرضي وذويهم وأنه لا مكان لمقصر. 

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بالمرور ومتابعة سير العمل بمنافذ تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة وفي إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة مطروح.

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