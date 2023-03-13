الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استكمال محاكمة متهمين بقتل إمام وخطيب مسجد بالقليوبية غدًا

محكمة
محكمة

تواصل الدائرة التاسعة محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، محاكمة عاطل وآخرين، بقتل إمام وخطيب مسجد بشبين القناطر في القضية رقم 6022 لسنة 2019 جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم 3089 لسنة 2019 كلى شمال بنها.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين “م. ع “، عاطل، و”ع.ع”، طالب، و"ع.ج" موظف، في قتلوا المجني عليه سعيد محمد علي 58 سنة، إمام وخطيب بمسجد، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء فأس وشرشرة، وتربصوا له بمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى قاموا بالتعدي عليه بالضرب قاصدين قتله وإزهاق روحه، محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه الطفل “م. س” مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وتربصوا له، بالمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتى قاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بالأوراق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه ولكن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

كما أضاف أمر أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أسلحة بيضاء "فأس وشوم".

الدائرة التاسعة جنايات بنها محافظة القليوبية عاطل شبين القناطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

النقض تنظر طعن مستريح الأدوات الصحية بالفجالة على حبسه غدًا

نشوب حريق فى محصول القصب بإحدى قرى قنا

غدًا.. افتتاح الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

استكمال محاكمة متهمين بقتل إمام وخطيب مسجد بالقليوبية غدًا

«الجنائية الدولية» تحقق فى اختطاف روسيا لأطفال أوكرانيا

استخراج جثة طالب بعد أسبوع من دفنه في قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

أحمد الصغير

إلى د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.. عن صيد الطيور الجائر فى بحيرة ناصر!

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟