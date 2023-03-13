الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النقض تنظر طعن مستريح الأدوات الصحية بالفجالة على حبسه غدًا

محكمة النقض
محكمة النقض

تواصل محكمة جنح النقض، غدًا الثلاثاء، نظر جلسات الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات؛ لاستيلائه على 6 ملايين جنيه .

وقررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة في وقت سابق برئاسة المستشار محمد سليمان، في القضية رقم 5214 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال القاهرة والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 جنح الأزبكية، بقبول استئناف مستريح الأدوات الصحية بالفجالة شكلاً وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات بشقيه الجنائي والمدني وإلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب محاماة. 

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم وآخر أنه في يوم غضون عامی 2020، 2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم «م.م، م ع، م. ص، م. ا، ع. ع» وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم وذلك بأن استعملا طرقا احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب.

محكمة جنح النقض مستريح الأدوات الصحية جلسات جنح مستانف شمال القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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