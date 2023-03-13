الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الملغي للصف الثالث الإعدادي 2023 وموعد امتحانات الشهادة الاعدادية

الثالث الإعدادي
الثالث الإعدادي

حددت وزارة التربية والتعليم، المنهج الملغي للصف الثالث الإعدادي 2023، بعد أن قررت تقديم موعد امتحانات نهاية العام لشهر كامل.

وأوضحت الوزارة أن الملغي للصف الثالث الاعدادي وباقي صفوف النقل ستكون للاطلاع وزيادة المعرفة لدى الطلاب ولكن لن تكون من مضن أسئلة الامتحان.

ويعرض “الدستور” المنهج الملغي للصف الثالث الاعدادي 2023 وموعد امتحانات الشهادة الاعدادية. 

الملغي للصف الثالث الاعدادي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المنهج الملغي للصف الثالث الاعدادي لجميع المواد الدراسية.

في مادة اللغة العربية، تم إلغاء درس رسالة إلى ابني: من 20 إلى 22، أما الملغي للصف الثالث الإعدادي  في مادة اللغة الإنجليزية فسيكون للصفحات: من 32 إلى 33، و الوحدة 12 من صفحة 54 حتى 63، والمراجعة صفحة 64 وصفحة 65.

الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 وجدول امتحانات الثانوية العامة

متاح| جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي وأدبي

وفي مادة الدراسات الاجتماعية، سيكون الملغي للصف الثالث الإعدادي الوحدة الثانية: نماذج لبعض الدول النامية والمتقدمة، درس اختيار دولة من المقررة على المحافظة، الوحدة الرابعة الحياة السياسية وعلاقات مصر الدولية، الدرس الثاني مصر والمنظمات الإقليمية والدولية.

أما الملغي للصف الثالث الإعدادي في مادة الرياضيات، ستكون الوحدة الأولىالدرس الثالث: حل معادلتين في متغيرين أحدهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية، والوحدة الثالثة الدرس الثاني: الحدث المكمل والفرق بين حدثين، والوحدة الخامسة الدرس الثاني: العلاقة بين الزوينين المحيطتين والمركزيتين المشركتين في القوس، الدرس الثالث: الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس.

وأيضًا الدرس الخامس خواص الشكل الرباعي، الدرس السادس: العلاقة بين مماسات الدائرة ، والدرس السابع: الزاوية المماسية

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الشهادة الاعدادية  في غطار تغييرها للخارطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وتقليل عدد أيام الدراسية وتقديم الامتحانات شهر كامل .

وتبدأ امتحانات  الشهادة الاعدادية الترم الثاني و أيضًا لطلاب صفوف النقل من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، ومواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 من يوم السبت 10 يونيو 2023.

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اعرف النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023

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