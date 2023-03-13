متاح| جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي وأدبي

مع قرب انتهاء موعد الترم الثاني حرصت الأهالي وطلاب الصف الثالث الثانوي على معرفة جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 عبر جوجل، حيث اعتمد الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم المصري والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي شعبتي علمي وأدبي، في العام الدراسي الحالي 2022/2023، لكي تبدأ في يوم 12 يونيو 2023 بالشعبتين العلمي والأدبي في المواد غير المضافة بمجموع التربية الوطنية ومادة التربية الدينية ومتدة الاقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

وينشر “الدستور” في هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم المصرية، أن كافة امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2023، ستتوقف لمدة حوالي 5 أيام إجازة بداية من يوم 27 يونيو 2023 إلى 1 يوليو 2023 في إجازة عيد الأضحى، ثم ستستكمل مرة أخرى طبقا للجداول التالية:

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي

يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023: في مادة التربية الدينية ومادة التربية الوطنية.

يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023: مادتي الاقتصاد والاحصاء.

و يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023: مادة اللغة العربية.

ويوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023: بمادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد الموافق 25 يونيو2023: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من يوم الموافق 27 يونيو 2023 إلى يوم 1 يوليو 2023 وهو إجازة عيد الأضحى.

يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023: في مادتى الفيزياء لطلبة الشعبة العلمية والتاريخ لطلبة الشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: في مادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلبة شعبة علمي رياضة.

يوم الخميس 6 يوليو 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد 9 يوليو 2023، مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلبة شعبة علمي علوم ومادة التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023 مادة الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلبة شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 ادبي