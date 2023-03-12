الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

خبير تربوي يكشف مزايا وإيجابيات التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2023

تامر شوقى
تامر شوقى

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أن التصحيح الإلكتروني بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة 2023 أفضل من اليدوي لعدة أسباب أبرزها أن احتمال الخطأ في التصحيح الإلكتروني صفر% في حال استيفاء شروطه، أما بالنسبة للتصحيح البشري فاحتمال الخطأ أكبر بكثير حتى ولو تم وضع أسئلة الاختيار من متعدد في بوكلت.

وقال شوقي إن أسئلة الاختيار من متعدد في كل بلاد العالم لا بد أن تأتي على هيئة البابل شيت وتصحح إلكتروني وهو ما يتبع في الجامعات المصرية.

واستكمل: "التصحيح اليدوي لا يمكن من خلاله إجراء التحليلات الإحصائية لأسئلة الامتحانات ومعرفة مقدار سهولتها وصعوبتها بدقة.. ولمن لا يعلم في التصحيح الإلكتروني توجد طرق معينة يمكن من خلالها معرفة الأسئلة التي شطبت فيها الطالب على إجابة خطأ وظلل إجابة صحيحة واستخراج هذه الأوراق وإعادة تصحيح تلك الأسئلة يدوياً".

واختتم تامر شوقي تصريحاته قائلاً: "يجب أن نعلم إن المشكلة ليست أسئلة أو امتحانات بقدر ما هي مشكلة ثقة ولا بد من معالجة المشكلات التي حدثت آخر عامين وأنا عاشتها حتي نعيد ثقة الناس في عملية التصحيح".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة 2023: 


الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

 

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

 

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

 

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

 

اجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

 

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

 

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

 

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

 

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

 

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

 

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة

إجراء التحليل أسئلة الامتحان أسئلة الامتحانات أسباب استكمل الامتحان الثانوية العامة 2023

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