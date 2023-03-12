الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعرف النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

يبحث طلاب الثانوية العامة عن النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميًا جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023، وكذلك جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الإثنين الموافق 2023/6/12 وتستمر حتى السبت الموافق 2023/7/15.

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023

كما تتيح  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، روابط النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023 على الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة.

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023

وكان قد صرح وزير التربية والتعليم، أن طرح النموذج الاسترشادي لامتحانات الثانوية العامة 2023، سيتم إتاحته خلال الأسبوع الجاري عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط: https://moe.gov.eg/.

النماذج تحاكي نفس شكل ونظام امتحانات الثانوية العامة 2023، والمستويات المعرفية الموجودة فيها هي نفس المستويات المعرفية التي ستعتمد عليها أسئلة امتحان الثانوية العامة.

وستقسم المستويات كالتالي: أكد حجازي أن الأسئلة سوف تنقسم إلى عدة مستويات 40 % للتطبيق، و30% للفهم، و30% لحل المشكلات والإبداع، وتتميز أسئلة النماذج بالصياغة الدقيقة للأسئلة ووضوحها ودقتها تماما مثل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

  • يوم الإثنين 12 يونيو 2023، مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
  • يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، مادة الاقتصاد والإحصاء.
  • يوم الأحد 18 يونيو 52023، مادة اللغة العربية.
  • يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم الأحد 25 يونيو 2023، مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
  • يوم الأحد 2 يوليو 2023، مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
  • يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.
  • يوم الخميس 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.
  • يوم الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.
  • يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية
أسئلة امتحانات 3 يونيو الاسترشادية الاقتصاد والاحصاء التعليم الفنى التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الثالث الثانوي رابط النماذج الاسترشادية النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي محمد حمدى زكى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

محافظ جنوب سيناء: رفع حالة الطوارئ بمستشفى رأس سدر

موهبة وابتكار.. مشروعات متميزة لنماذج شابة بمعرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة

أول تعليق من «التعليم» بشأن إصابة 10 طالبات فى أسيوط بالتسمم

سويسرا: من الضروري التفاوض مع روسيا بخصوص أوكرانيا

ما بين مؤيد ومعارض.. قانون الهجرة يثير جدلا في بريطانيا

الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام إنبى فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

محمد العسيري

تفانين المحليات... الجيزة نموذجًا

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟