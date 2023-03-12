اعرف النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023
يبحث طلاب الثانوية العامة عن النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميًا جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023، وكذلك جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الإثنين الموافق 2023/6/12 وتستمر حتى السبت الموافق 2023/7/15.
النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023
كما تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، روابط النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023 على الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة.
رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023
وكان قد صرح وزير التربية والتعليم، أن طرح النموذج الاسترشادي لامتحانات الثانوية العامة 2023، سيتم إتاحته خلال الأسبوع الجاري عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط: https://moe.gov.eg/.
النماذج تحاكي نفس شكل ونظام امتحانات الثانوية العامة 2023، والمستويات المعرفية الموجودة فيها هي نفس المستويات المعرفية التي ستعتمد عليها أسئلة امتحان الثانوية العامة.
وستقسم المستويات كالتالي: أكد حجازي أن الأسئلة سوف تنقسم إلى عدة مستويات 40 % للتطبيق، و30% للفهم، و30% لحل المشكلات والإبداع، وتتميز أسئلة النماذج بالصياغة الدقيقة للأسئلة ووضوحها ودقتها تماما مثل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
- يوم الإثنين 12 يونيو 2023، مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، مادة الاقتصاد والإحصاء.
- يوم الأحد 18 يونيو 52023، مادة اللغة العربية.
- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.
- يوم الأحد 25 يونيو 2023، مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
- يوم الأحد 2 يوليو 2023، مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.
- يوم الخميس 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.
- يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.
- يوم الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.
- يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية