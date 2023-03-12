اعرف النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023

يبحث طلاب الثانوية العامة عن النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميًا جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023، وكذلك جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الإثنين الموافق 2023/6/12 وتستمر حتى السبت الموافق 2023/7/15.

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023

كما تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، روابط النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023 على الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة.

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023

وكان قد صرح وزير التربية والتعليم، أن طرح النموذج الاسترشادي لامتحانات الثانوية العامة 2023، سيتم إتاحته خلال الأسبوع الجاري عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط: https://moe.gov.eg/.

النماذج تحاكي نفس شكل ونظام امتحانات الثانوية العامة 2023، والمستويات المعرفية الموجودة فيها هي نفس المستويات المعرفية التي ستعتمد عليها أسئلة امتحان الثانوية العامة.

وستقسم المستويات كالتالي: أكد حجازي أن الأسئلة سوف تنقسم إلى عدة مستويات 40 % للتطبيق، و30% للفهم، و30% لحل المشكلات والإبداع، وتتميز أسئلة النماذج بالصياغة الدقيقة للأسئلة ووضوحها ودقتها تماما مثل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023