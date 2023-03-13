بدء تأهيل المعلمين المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم ببني سويف

تابع د.محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإثنين، مع مسؤولى التربية والتعليم،سير أعمال البرنامج التدريبي، الذي تنفذه المديرية لتدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات الناجحين ممن سبق وأن تقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التي أجرتها الوزارة لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم على وظيفتى "معلم رياض أطفال ومعلم فصل"

أوضح وكيل الوزارة محمد عبد التواب أن فعاليات التدريب والتي بدأت "اليوم"يتم إجراؤها عدد من المدارس والمنشآت التعليمية بمدينة بني سويف" شرق وغرب" وهي مدرسة النور للمكفوفين شرق النيل، مدرسة الأوائل شرق النيل، مدرسة الصناعات الميكانيكية شارع صلاح سالم، مدرسة الفنية بنات شارع صلاح سالم، مدرسة الشروق الرسمية للغات شرق النيل، المركز التكنولوجي بشارع عبد السلام عارف، مدرسة الدعوة الخاصة " ثانوي" بشارع البحر، مدرسة هابي هوم الخاصة بحي الرمد، قاعة نادي المعلمين بشارع البحر.

وأشار وكيل التعليم إلى جولته التي تفقد خلالها جانباً من أعمال التدريب " خلال زيارته مدرستي الثانوية الصناعية العسكرية والفنية بنات بمدينة بني سويف، موضحا أن البرنامج التدريبي" الذي يعقد على مدار 4 أيام متتالية" يشمل 4 محاور، حيث يتضمن اليوم الأول محور: إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، فيما يشمل اليوم الثاني محور استراتيجيات التدريس

بينما يتناول اليوم الثالث من التدريب محور التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، ليختتم بالمحور الرابع في اليوم الأخير باستخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.

وأضاف عبد التواب أن التدريب يستهدف إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم ، لتأهيلهم تربوياً وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد، لافتا إلى توجيهاته بتوفير أوجه الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لعقد التدريب والخروج بالشكل المطلوب لتحقيق الاستفادة منه.