الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مياه الشرب بسوهاج تناشد أهالى الكوامل قبلى بترشيد الاستهلاك عبر جدارية فنية

جانب من الرسومات
جانب من الرسومات

 قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اليوم الاثنين الموافق 13 مارس بتنفيذ جدارية توعوية بقرية الكوامل قبلى بمركز المنشاة والجارى به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وذلك ضمن فعاليات الاسبوع المائى لتوعية الطلاب برسائل التوعية المائية صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو والمنتدب واضاف ان فعاليات الاسبوع المائى تستمر فى الفترة من 10 الى 16 مارس الجارى وذلك تزامناً مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس حيث يتم تنفيذ عدد من الفاعليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الاوقاف والمنطقة الازهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والرى والصحة وجهاز شئون البيئة.


وأوضحت اسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه تحت شعار كل نقطة بتفرق تم اليوم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بالمدارس وتصميم جدارية توعوية وحملات طرق ابواب لتوعية المشاركين باهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الامن لشبكات الصرف الصحى هذا بالاضافة الى عدد من الانشطة الخدمية والتى تتمثل فى كسح مجانى ورفع عينات مياه وفحص عدادات واستقبال شكاوى المواطنين. 

وتستمر فعاليات الحملة وتوجيه أنشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى كما يتم تنفيذ عدد من الانشطة التوعية بمركز الشباب.

وأعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج التشغيل التجريبى لمحطة مياه الشرب بالاحايوة والتى تأتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وتبلغ طاقتها التصميمية ٩٠ لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 65 مليون جنيه وتخدم 44 الف نسمة بقريتى الاحايوة شرق والكولة باخميم وذلك بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حيث يضم المشروع ماخذ ومبنى المرشحات وخزان ارضى وعنبر الطلمبات المرشحة وعنبر الشبة والكلور ومعمل المحطة.

كما تم تفقد أعمال تنفيذ خط السيب النهائي لمحطة معالجة صرف صحى الكولا بقيمة 204 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 65% ويشمل نطاق عمل المشروع خط بطول ٨٨٥٠ متر طولى وعداية بطول ٢٢٠ متر قطر ٧١٠ مم و ٤ عدايات بطول ٨٥٠ متر قطر ٩٠٠ مم وذلك من محطة المعالجة حتي مصرف اخميم القبلي.

3 مارس ئيس ٥٠ متر اهم ابواب

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