الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

فى عيد الأم.. «حياة كريمة» تطلق مبادرة لمساعدة الأرمل بماكينات خياطة

حياة كريمة
حياة كريمة

أطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة مع اقتراب عيد الأم مبادرة لمساعدة الأمهات الأرامل في ظروف معيشتهم من خلال التبرع لهم بماكينات الخياطة لمساندتهم في كسب قوت يومهم، ورصدت «الدستور» أراء بعض الأمهات حول تلك المبادرة التي أطلقتها «حياة كريمة».

قالت عبير إبراهيم، أحدي الأرامل  بمحافظة الشرقية: « أتمني أن تساعدني تلك المباردة بدعمي بماكينة خياطة في عيد الأم، وأسمع كثيرًا عن إنجازات تلك المباردة التي تساعد الكثير من الفتيات وسيدات القرى، وساعدتني المبادرة في معاش رمزي، كما أنها جددت قريتنا التابعة لمركز الحسينية». 

وأشادت مديحة علي، التي تبلغ من العمر55 عامًا، وتقطن بمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية بثمار مبادرة «حياة كريمة»، في إنقاذ حياة الأرامل والمطلقات من تضخم الديون، وتغيير وضعهن المعيشي إلى الأفضل في فترة بسيطة قائلة: « أنا أرملة وأحتاج إلى مكنة خياطة تساعدني في ظروف المعيشة، وحياة كريمة لها الفضل على الكثير من سيدات القرية».

وأضافت خيرية محمد، أحد المستفيدات من مكن الخياطة قبل انطلاق المبادرة الجديدة: «حياة كريمة ساعدتني  للانضمام في دورة مهنة الخياطة والتفصيل، والتي كانت تنفذ في محافظة الشرقية، وتم تسليمي ماكينة خياطة خاصة بي، وبدأت في تصميم الملابس والمفروشات وأتمني أن يتبرع المواطنون لتلك المبادرة التي تساعد الكثير من الأمهات».

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن مبادرة لمساعدة الأمهات الأرامل في عيد الأم، من خلال التبرع بمشروع ماكينة خياطة أو أي جهاز يعين الأرامل على الحياة.

ونشرت «حياة كريمة» قائلة: «مؤسسة حياة كريمة هتساعد السنة دي الأمهات الأرامل في عيد الأم بمشروع يساعدها بماكينة خياطة أو جهاز يساعدها على الحياة».

حياة كريمه عيد الأم ماكينات خياطة السيدات مبادرة حياة كريمة

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