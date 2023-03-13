تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع اللاعبين بعد خماسية صن دوانز

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، جلسة ساخنة مع اللاعبين قبل الاستعداد لمواجهة القطن الكاميروني يوم 17 مارس الجاري في الجولة الخامسة لدور المجموعات.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر أكد للاعبين أن الفريق ليس المرة الأولى التي يتم وضع الفريق فيها تحت ضغط، وأن الجميع يتحمل المسئولية كاملة عما حدث أمام صن داونز.

وشدد المدير الفني على أن الأخطاء وعدم المسئولية من كل من لهم علاقة بالمباراة لم يكن جيداً وأن اللاعبين لم يكونوا في حالتهم البدنية أو الذهنية على الإطلاق.

وأشار إلى أن رد فعل اللاعبين في الخسارة لم يكن كالمعتاد، كما أنه غابت الروح والقتال واللاعب الوحيد الذي كان لديه روح هو بيرسي تاو الذي كانت الخطورة تأتي من خلاله سجل وصنع وكان يحارب للحظة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن المدير الفني أكد عقوبات فنية لبعض اللاعبين بداية من حراسة المرمي حتي الهجوم سيتم إجراء بعض التعديلات في التشكيل أمام القطن الكاميروني.

واختتم المصدر تصريحاته أن كولر طلب من اللاعبين نسيان الخماسية وضرورة الاستفادة من الأخطاء التي وقع فيها الجميع واللعب بكل قوة أمام القطن الكاميروني حتي لو كان الأمل ضعيفا في الصعود بالبطولة.

دوري أبطال إفريقيا| تطعيمات جديدة لبعثة الأهلي قبل السفر إلى الكاميرون

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن بعثة الفريق المتواجد حاليًّا في جنوب إفريقيا سوف تستكمل الإجراءات الطبية الاحترازية من خلال تناول أقراص الملاريا غدًا قبل السفر إلى الكاميرون يوم الأربعاء المقبل، لخوض مباراة القطن الكاميروني التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل.

وكانت بعثة الأهلي قد بدأت البرنامج الطبي قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، تجنبًا لحدوث أي عدوى طبية لأي فرد من المتواجدين مع الفريق خلال رحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون.

ويتناول لاعبو الأهلي أقراص الملاريا غدًا، على أن يتم استكمال التطعيمات عقب الوصول إلى الكاميرون وعقب العودة.

ويستعد الأهلي لمباراة القطن الكاميروني التي تقام يوم الجمعة المقبل بمدينة جاروا، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.