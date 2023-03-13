محافظ جنوب سيناء يفتتح ورشة عمل دولية للاستخدام الآمن في المنشآت السياحية

افتتح العميد عماد فكري نائب رئيس محلس مدينة طور سيناء نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، ورشة عمل «الأجهزة الحديثة لمكافحة افات الصحة العامة بالمنشآت السياحية لتحقيق التنمية المستدامة» وتنظمها نقابة المهن الزراعية بالتعاون مع منظمة «مبيكا مصر» خلال الفترة من 13 – 15 مارس 2023 بمدينة شرم الشيخ بمشاركة ممثلين وخبراء من مصر وإيطاليا والمملكة المتحدة والإمارات العربية والكويت وليبيا والسودان واليمن و30 شركة مصرية متخصصة في مبيدات آفات الصحة العامة لبحث التقنيات الحديثة في مجال التداول الآمن للمبيدات في المناطق العمرانية والمدن الجديدة واللاند سكيب داخل المنشآت السياحية.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات له اليوم قبل إفتاح ورشة العمل ان ورشة العمل حول مبيدات الصحة العامة تأتي بمشاركة قطاع الاستثمار الزراعي لمبيدات الصحة العامة، وفي إطار تعزيز قدرات الدولة المصرية وتستهدف تنفيذ برامج توعية لمطبقي المبيدات والمنشآت السياحية، مشددا علي أهمية الاستخدام الآمن للمبيدات في القطاع السياحي بالفنادق والمنتجعات السياحية لحماية المتعاملين مع هذه الجهات من الاستخدام غير المسؤول للمبيدات ويضمن التداول الآمن للمبيدات وذلك بمدينة شرم الشيخ والمدن السياحية الأخرى على البحر الأحمر.

وأوضح «خليفة» أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للقطاع السياحي خاصة أن الدولة طورت مدينة شرم الشيخ وفقا لأعلى المعايير الدولية وخطط التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية لما له من أهمية تنعكس علي النهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة تنفيذ خطط متميزة لتطوير مدينة شرم الشيخ وعدد من المدن الساحلية الواقعة على خليجي السويس والعقبة لتصبح مدنا جاذبة للسياحة العالمية لكي تصبح من أفضل المدن العالمية، موضحا أن أحد أدوات التطوير الحفاظ على الصحة العامة والبيئة من خلال الاستخدام الأمثل والآمن للمبيدات.

وشدد نقيب الزراعية على أهمية تحديث منظومة تداول مبيدات الصحة العامة داخل المنشآت السياحية ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي والتوسع في برامج مطبقي المبيدات داخل المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ مزيد من ورش العمل للتوعية بهذه الأهداف بما يعني الاهتمام بشباب المهندسين الزراعيين وتوفير فرص عمل لهم ـ خاصة في مجالات برامج «اللاند سكيب»، وداخل الفنادق والمطاعم.

وشدد نقيب الزراعيين على أن ورشة العمل الحالية بمدينة شرم الشيخ تستهدف التوعية بأهمية الحد من الإفراط في استخدام المبيدات ويعتمد على الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات، مشيدا بدور الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي بالتنسيق مع وزارتي الصحة والزراعة، للحد من الاستخدام المفرط للمبيدات وما تبذله من مجهودات في ضبط المبيدات غير المصرح بتداولها.

ولفت «خليفة» إلى أهمية تقديم مختلف الخدمات اللازمة لتطوير هذا القطاع مع الحفاظ على ثوابت الصحة العامة والبيئة، وفقا للمعايير المعتمدة من الجهات المعنية بتداول المبيدات في وزارتي الصحة والزراعة بالتعاون مع الأجهزة الرقابة على مبيدات الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أن تطبيق الممارسات الجيدة في تداول المبيدات في الفنادق والمنتجعات السياحية ممثلة في المسطحات الخضراء داخل هذه المنشآت الحيوي يشكل أهمية قصوى لتطوير السياحة المصرية وتعتبر من أهم القطاعات التي توليها الدولة اهتماما وحرصها على تطويرها بما يحقق سياحة آمنة تجذب الآخرين وتزيد الدخل القومي لمصر وتساهم في حماية السائحين والعاملين في قطاع السياحة والبيئة.

وشدد على أهمية تنفيذ برامج تأهيل وترخيص القائمين على تنفيذ مكافحة الآفات بتلك الأماكن السياحية من خلال برنامج تدريبي لمطبقي المبيدات المعتمدين لتصريف وتدريب هؤلاء الشباب على كيفية معرفة أنواع الآفات المختلفة وكيفية منع تواجدها وتكاثرها وكيفية التعامل معها بالطرق والوسائل الفنية السليمة وجميع المعاملات خلال مراحل التداول للمبيدات بدءا من استخدام المبيد الموصي به إلي خلط المبيد بالكيفية السليمة وتقدير أنواع واحتياجات النباتات والمسطحات الخضراء من المبيد ثم طريقة استخدام آلة الرش أو أي وسائل مناسبة للتطبيق الآمن للمبيدات.

وأوضح نقيب الزراعيين أن هذه الممارسات تشمل أيضا العامل البشري ودوره في هذه المنظومة للتداول الآمن للمبيدات وكيف يحمي نفسه باستخدام وسائل الوقاية المناسبة وكيفية صيانة آلة التطبيق للمبيدات بحيث تظل في حالة جيدة مدة استخدامها، وكذلك كيفية التعامل مع حالات التعرض العرضي للمبيد للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

ونبه «خليفة» إلى أن ورشة العمل تستهدف منظومة تداول المبيدات داخل المنتجعات السياحية والفنادق بما تضمه من حدائق ومسطحات خضراء ونباتات يتطلب التعامل معها والحفاظ عليها مكافحة الآفات الحشرية والحيوانية والأمراض النباتية والحشائش والضارة وتستخدم في ذلك المبيدات بأنواعها المختلفة ولضمان الاستخدام السليم للمبيدات واستخدام وسائل وأدوات المكافحة الأخرى وجود متخصصين وفنيين على دراية كاملة بالتعاون معها.

ولفت نقيب الزراعيين إلى أن أحد أهم أهداف النقابة هو تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين وهي من الاختصاصات الأصيلة للنقابة وفقا للقانون، وأنه على مدار سنوات ماضية لم يكن لدي النقابة مركزا للتدريب رغم إمكانيات النقابة، موضحا أن أعضاء مجلس النقابة كثفوا الاهتمام بهذه البرامج لخدمة أعضاء نقابة المهن الزراعية وأن هذه الدورات والبرامج لا تهدف النقابة إلى تحقيق أرباح منها، ولكن أن يتم التدريب والتأهيل الجيد للمساعدة في الحصول على فرصة عمل تناسب هذه البرامج.

وأوضح «خليفة» أنه لإنه ليس الهدف هو البحث عن موارد مالية، لكنها تستهدف تنظيم دورات تدريبية ضمن اختصاصات النقابة الأصيلة فيما يتعلق بالحصول علي شهادة من النقابة بمزاولة مهنة معينة حددها القانون كاختصاص أصيل للنقابات المهنية ومنها نقابة المهن الزراعية سواء مزاولة مهنة معامل التحاليل أو أخصائي تغذية، مشيرا إلى إنه لكي تحصل علي شهادة بمزاولة مهنة معينة وفقا لقانون نقابة المهن الزراعية مثل مزاولة مهنة في التغذية وسلامة الغذاء يجب أن يحصل علي برنامج لتدريب وتأهيل من خلال النقابة يؤهله لممارسة هذه المهنة، وأنه في حالة حدوث خطأ ما اثناء مزاولة المهنة فمن المفترض أن يتم الرجوع للنقابة للبحث عن كيفية حصوله علي هذا البرنامج ورخصة مزاولة المهنة وماهي القواعد التي حصل بموجبها علي هذه الرخصة، وأن هناك طلبا شديدا علي رخصة مزاولة المهنة من هيئة سلامة الغذاء أو في مصانع الأغذية.

ولفت «خليفة» إلى أنه تم الاستعانة بخبراء بالمجالات ذات العلاقة بممارسة المهنة للمشاركة في تدريب المهندسين الزراعيين طبقا للمعايير الدولية والمحلية منها أن يكون المؤهل معتمدا من المجلس الأعلى للجامعات وينطبق القانون وهو إن يكون حاصل على مهنة مهندس زراعي من النقابة وفقا للدستور، مشيرا إلى أن منح شهادة مزاولة المهنة يتم عقب اجتياز تقييم موضوعي بعد انتهاء الدورة التدريبية، ولن تمنح هذه الشهادة لمن لم يجتاز هذه الدورات في نقابة الزراعيين.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أنه تم إنشاء مركز مؤتمرات لتدريب شباب الزراعيين والقيادات في كل المهن الزراعية بهدف رفع كفاءتهم لخدمة أهداف الدولة في مختلف المشروعات القومية الزراعية موضحا أن هذا المركز يقدم خدماته للزراعيين في مصر والأشقاء بالدول العربية والأفريقية.