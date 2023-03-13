وزير البترول: مصر وألمانيا توليان أهمية لعقد شراكات واتفاقيات في مجال الطاقة

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الاجتماع الأول للجنة التنظيمية العليا للتعاون بين مصر وألمانيا في مجالات الطاقة والهيدروجين بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة.

وأوضح في كلمته أن مصر وألمانيا توليان أهمية لعقد شراكات واتفاقيات في مجال الطاقة بصفة خاصة في الوقت الحالي من خلال التعاون مع كبرى الشركات الألمانية، حيث تتصدر موضوعات الطاقة وخاصة التحول الطاقى وإزالة الكربون أولويات جدول أعمال البلدين، مشيداً بعمق وقوة العلاقات الثنائية بينهما والتي احتفلنا في أكتوبر الماضي بمرور ٧٠ عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية.

وأضاف الملا، أن الزخم الكبير الذي يشهده التعاون الجارى في مجال الطاقة الخضراء بين مصر وألمانيا يعكس التنسيق المتبادل ووجهات النظر المشتركة بين البلدين في هذا المجال والتي تؤمن بضرورة الاستمرار في تنمية الطاقة بوسائل أكثر مسئولية وصداقة للبيئة وبأقل تأثير على المناخ حيث إنه فى ظل تحرك عالمى سريع لمواجهة آثار التغير المناخي فإن العالم يحتاج فى الوقت ذاته لمواصلة استهلاك الطاقة لدعم التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات الشعوبزز

وأشار الملا، إلى أن إعلان النوايا الذي وقعه الجانبان المصري والألمانى فى مجال الهيدروجين الأخضر فى نوفمبر الماضى يعمل على تيسير تبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التكنولوجيات الألمانية لتطبيق وتطوير وانشاء المشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر.

واستعرض المهندس أحمد أسامة مدير عام بالمكتب الفنى بوزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع، رؤية الوزارة المُنفذة والمستقبلية فى مجالات خفض الانبعاثات وإزالة الكربون وكفاءة الطاقة والهيدروجين.

وقدم «أسامة» عرضا ألقى فيه الضوء على أهم الجهود المبذولة فى هذا الصدد، كما سلط الضوء على استراتيجية الطاقة المستدامة حتى عام ٢٠٣٥ وإعداد استراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.