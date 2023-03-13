الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير البترول: مصر وألمانيا توليان أهمية لعقد شراكات واتفاقيات في مجال الطاقة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الاجتماع الأول للجنة التنظيمية العليا للتعاون بين مصر وألمانيا في مجالات الطاقة والهيدروجين بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة.

 

وأوضح في كلمته أن مصر وألمانيا توليان أهمية لعقد شراكات واتفاقيات في مجال الطاقة بصفة خاصة في الوقت الحالي من خلال التعاون مع كبرى الشركات الألمانية، حيث تتصدر موضوعات الطاقة وخاصة التحول الطاقى وإزالة الكربون أولويات جدول أعمال البلدين، مشيداً بعمق وقوة العلاقات الثنائية بينهما والتي احتفلنا في أكتوبر الماضي بمرور ٧٠ عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية.

وأضاف الملا، أن الزخم الكبير الذي يشهده التعاون الجارى في مجال الطاقة الخضراء بين مصر وألمانيا يعكس التنسيق المتبادل ووجهات النظر المشتركة بين البلدين في هذا المجال والتي تؤمن بضرورة الاستمرار في تنمية الطاقة بوسائل أكثر مسئولية وصداقة للبيئة وبأقل تأثير على المناخ حيث إنه فى ظل تحرك عالمى سريع لمواجهة آثار التغير المناخي فإن العالم يحتاج فى الوقت ذاته لمواصلة استهلاك الطاقة لدعم التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات الشعوبزز

 

وأشار الملا، إلى أن إعلان النوايا الذي وقعه الجانبان المصري والألمانى فى مجال الهيدروجين الأخضر فى نوفمبر الماضى يعمل على تيسير تبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التكنولوجيات الألمانية لتطبيق وتطوير وانشاء المشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر. 

 

واستعرض المهندس أحمد أسامة مدير عام بالمكتب الفنى بوزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع، رؤية الوزارة المُنفذة والمستقبلية فى مجالات خفض الانبعاثات وإزالة الكربون وكفاءة الطاقة والهيدروجين.

وقدم «أسامة» عرضا ألقى فيه الضوء على أهم الجهود المبذولة فى هذا الصدد، كما سلط الضوء على استراتيجية الطاقة المستدامة حتى عام ٢٠٣٥ وإعداد استراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.

 

البترول مجالات خفض الانبعاثات اللجنة التنظيمية للتعاون بين مصر وألمانيا المانيا المهندس أحمد أسامة مجال الطاقة الخضراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 وجدول امتحانات الثانوية العامة

تراجع أسهم البنوك الأمريكية وهبوط معظم المؤشرات بسبب انهيار «سيليكون فالى»

وزير دفاع مولدافيا ينفى وجود «خطر عسكرى» على بلاده

السجن 10 سنوات لعامل بتهمة التعدى على طفلة فى قنا

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف لتاجر مخدرات في طوخ

«مشروعات النواب» تعدّل المادة التاسعة بقانون «وحدات الطعام المتنقلة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

أحمد الصغير

إلى د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.. عن صيد الطيور الجائر فى بحيرة ناصر!

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟