تأجيل محاكمة المتهمين بالإتجار في المخدرات وغسل الأموال بالقاهرة

قررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 متهمين بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة وقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم الغير مشروعة في الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، لجلسة 12 أبريل المقبل.

كشفت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.