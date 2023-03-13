جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13-3-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13-3-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، ومباراة أتلتيكو مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة ميلان ضد ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- البنك الأهلي × بيراميدز: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- جيرونا × أتلتيكو مدريد: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- ميلان × ساليرنيتانا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

- الفيحاء × الإتحاد: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD.

- الوحدة × الباطن: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية والقنوات الناقلة

- الشباب × القوة الجوية: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة على قناة Alkass 3 HD.

- الهلال السوداني × المنامة: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة على قناة Alkass 3 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- إسطنبول باشاك شهير × سيفاس سبور: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

- فاماليكاو × كاسا بيا: في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.