الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة ربة منزل بحالة تسمم فى طما شمال سوهاج

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

استقبل مستشفى طما المركزى شمالى محافظة سوهاج، ربة منزل مصابة بحالة إعياء شديد وألم بالبطن على إثر تناولها مادة سامة داخل المنزل بدائرة مركز شرطة شمالى محافظة سوهاج، وتم تحويلها للمستشفى الجامعى بأسيوط لتلقى العلاج اللازم وتحرر المحضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة ربة منزل تقيم بدائرة مركز شرطة طما بحالة تسمم عقب تناولها مادة سامة داخل منزلها وتم نقلها للمستشفى.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال والرائد رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، بورود إشارة من مستشفى طما  المركزي لمركز شرطة طما بوصول ربة منزل وتقيم بناحية دائرة المركز مصابة "بحالة إعياء" ادعاء تناول مادة سامة وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.
 

مستشفى طما المركزى محافظة سوهاج ربة منزل مادة سامة النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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