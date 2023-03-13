4 مصابين فى حادث انقلاب سيارة أمام مدخل «منيا القمح» بالشرقية

أصيب 4 مواطنين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى أمام مدخل مدينة منيا القمح اتجاه الزقازيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول 4 مواطنين وجميعهم مقيمون قرية النعامنة دائرة منيا القمح، مصابون بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة.

كشفت التحريات الأولية، عن حدوث إصابتهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى بهم أمام مدخل مدينة منيا القمح، وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى المستشفى المركزى وتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق.